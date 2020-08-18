Mame Thiam Fenerbahçe'nin tesislerine geldi!

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Sarı-lacivertlilerin transferi açıklaması bekleniyor.

Yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe transferin en hareketli takımlarından biri olarak göze çarpıyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldi. (Trt Spor)

Detaylar geliyor...

DİĞER