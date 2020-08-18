18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mame Thiam Fenerbahçe'nin tesislerine geldi!

Yeni transfer tesislere geldi! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

’nin anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam, Fenerbahçe Tesisleri’ne geldi. Sarı-lacivertlilerin transferi açıklaması bekleniyor.

Yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren transferin en hareketli takımlarından biri olarak göze çarpıyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam Fenerbahçe Tesisleri'ne geldi. (Trt Spor)

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