Fenerbahçe'de yönetim Thiam ile görüşme gerçekleştirdi

Gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe transfere ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'nın golcüsü Thiam ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, forvet mevkine takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyordu.

Fenerbahçe yönetiminin bugün Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi iddia edildi. Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı. (TRT SPOR)

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