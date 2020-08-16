16 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yönetim Thiam ile görüşme gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de Thiam iddiası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemeyen transfere ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 'nın golcüsü Thiam ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarına hız veren , forvet mevkine takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyordu.

Fenerbahçe yönetiminin bugün 'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi iddia edildi. Thiam, geçtiğimiz sezon 'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı. (TRT SPOR)

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