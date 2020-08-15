15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe-İstanbulspor maçına dair tüm bilgiler!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , İstanbulspor ile hazırlık maçı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler , ve Yandaş ilk 11'de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-İstanbulspor hazırlık maçıyla ilgili tüm detaylar...

Cemil Usta Sezonu'nu 7. sırada bitiren 2020-2021 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Ozan, Gustavo, Deniz, , Ferdi, Vedat Muriqi.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

- İstanbulspor hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

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