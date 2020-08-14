14 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sevindiren corona virüsü açıklaması!

F.Bahçe'den sevindiren haber! 2. test sonuçları...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

'den son dakika corona virüsü açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada daha önce futbolcu ve teknik ekipten corona virüsüne yakalanan 2 kişiye yapılan ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'de corona virüsü şoku haberin devamı

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