Fenerbahçe'den sevindiren corona virüsü açıklaması!

Fenerbahçe'den son dakika corona virüsü açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada daha önce futbolcu ve teknik ekipten corona virüsüne yakalanan 2 kişiye yapılan ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

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