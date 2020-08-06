06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Çağlar Söyüncü'ye Barcelona kancası! İşte önerilen rakam

Çağlar Söyüncü'ye dev talip! İşte önerilen rakam
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

İngiltere ekiplerinden forması giyen milli futbolcu 'ye talip oldu. İspanyol devinin 40 milyon Euro'ya transferi bitirmek istediği ve tarafların anlaşması takdirde 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

, forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor. NTV Spor'un haberine göre; bu sezon 'de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya Barcelona talip oldu.

Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Katalan ekibi, Çağlar için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Menemenspor, ve Altınordu'da aldığı altyapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016'da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg'a oldu.

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2 sezon sonra 21 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı.

devi Barcelona'da daha önce ve forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncusu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.

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