03 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Transfer bombası patlıyor! Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye evet dedi

Transfer bombası patlıyor! Yıldız isim F.Bahçe'ye evet dedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

, ’la 1 yıl sözleşmesi kalan ile anlaştı. Ezeli rakibiyle masaya oturacak olan Sarı-Lacivertliler anlaşma zemini arayacak... Beşiktaş ikna edilemezse, Dorukhan 2021’de bedelsiz edilecek.

Son yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken büyük bombayı patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, 'ın yıldızı 'le anlaşma sağladı. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmaksız yaşıyordu.

Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi. Fener şimdi de Beşiktaş ile görüşecek.

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FUTBOLCU VE PARA TEKLİFİ

Ezeli rakibiyle anlaşma zemini arayacak olan Fenerbahçe'nin para ve futbolcu teklifi yapması bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz edilecek.

BEŞİKTAŞ KÖŞEYE SIKIŞTI

1 yıl sonra Dorukhan'ın kalacak olmasından dolayı Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmış durumda. Siyah- Beyazlılar'ın bu nedenle Fenerbahçe ile anlaşma yolunu seçebileceği belirtiliyor.

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