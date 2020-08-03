Transfer bombası patlıyor! Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye evet dedi

Fenerbahçe, Beşiktaş’la 1 yıl sözleşmesi kalan Dorukhan Toköz ile anlaştı. Ezeli rakibiyle masaya oturacak olan Sarı-Lacivertliler anlaşma zemini arayacak... Beşiktaş ikna edilemezse, Dorukhan 2021’de bedelsiz transfer edilecek.

Son yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe büyük bombayı patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmaksız yaşıyordu.



Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi. Fener şimdi de Beşiktaş ile görüşecek.

FUTBOLCU VE PARA TEKLİFİ



Ezeli rakibiyle anlaşma zemini arayacak olan Fenerbahçe'nin para ve futbolcu teklifi yapması bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz transfer edilecek.



BEŞİKTAŞ KÖŞEYE SIKIŞTI



1 yıl sonra Dorukhan'ın kalacak olmasından dolayı Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmış durumda. Siyah- Beyazlılar'ın bu nedenle Fenerbahçe ile anlaşma yolunu seçebileceği belirtiliyor.

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