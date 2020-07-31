31 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut'ta geri sayım

Erol Bulut'ta geri sayım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Fenerbahçe, yeni hocası ’un ismini bayram sonrası açıklayacak. Yeni görevine hazırlanan Bulut, transfer gelişmelerini yakından izliyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için artık geri sayım başladı. Alanyaspor'un 'a 2-0 kaybettiği kupa finalinin ardından oyuncularla vedalaşan 'un ismi bayramın ardından resmen açıklanacak. Yönetim, 45 yaşındaki hoca ile geçtiğimiz hafta kesin anlaşmaya varmıştı. Karar resmi siteden önümüzdeki hafta duyurulacak.

Yeni görevine hazırlanan Bulut, Fenerbahçe'de devam eden transfer çalışmalarını yakından izliyor. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile sürekli iletişim halinde olan Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye getireceği ekibi de netleşiyor. Yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı, medya danışmanı Volkan Küçük'ün haricinde kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'un da Erol Bulut'un ekibinde olacağı bildirildi.

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