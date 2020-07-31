31 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Comolli’nin gözü Zajc ve Frey’de

Comolli’nin gözü F.Bahçeli 2 yıldızda!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

'de kadrosunda düşünülmeyen ve , Toulouse'un gündeminde.

'de kadrosunda düşünülmeyen ve , Toulouse'un gündeminde. Mercato, Fransız kulübünün başkanlığına getirilen Damien Comolli'nin eski oyuncuları için girişimde bulunabileceğini duyurdu. İki futbolcuyu da sarı-lacivertli takıma Comolli getirmişti.

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