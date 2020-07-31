Comolli’nin gözü Zajc ve Frey’de

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Miha Zajc ve Michael Frey, Toulouse'un gündeminde. Mercato, Fransız kulübünün başkanlığına getirilen Damien Comolli'nin eski oyuncuları için girişimde bulunabileceğini duyurdu. İki futbolcuyu da sarı-lacivertli takıma Comolli getirmişti.

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