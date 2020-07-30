30 Temmuz 2020, Perşembe
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Halil iddiası
Fenerbahçe'nin, İngiltere Championship ekibi Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.
Forvet için Halil Dervişoğlu'nun da radara aldığı belirtiliyor. 20 yaşındaki genç gurbetçi, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımından devre arasında 3 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Brentford kulubüne transfer olmuştu. Championship'te 4 maçta 44 dakika şans bulabilen ve gol atamayan Dervişoğlu için Fenerbahçe'nin Brentford'a kiralama önerisi götürdüğü iddia edildi.
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