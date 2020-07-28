28 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Malcolm Thomas resmen Bayern Münih'te!

F.Bahçe'den Bayern Münih'e! Yıldız oyuncu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

, bu sezon kadrosunda büyük değişime giden Beko'dan 'ı kadrosuna kattı. Alman temsilcisi, yıldız isimle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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