25 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!

Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Africa Top Sports, Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar'ın 'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.

Africa Top Sports, Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar'ın 'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi. Futbola Belçika'da başlayan Dirar, 2008-12 yılları arası Club Brugge'da oynadı. Burada 153 maça çıkıp, 19 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.

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