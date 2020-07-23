TFF cezaları açıkladı! Muriqi...

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alırken, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'a ise, maske takma zorunluluğuna aykırı hareket ettikleri için 900 lira para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ'in, 19.07.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına.

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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