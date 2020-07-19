19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Rıza Çalımbay açıkladı! "Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaştı"

Resmen açıkladı! Fenerbahçe ile anlaştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü ; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Mert Hakan'ın ile anlaştığını söyledi.

ile prensip anlaşmasına varan ancak corona virüsü salgını sonrası sarı-kırmızılılara transferinde bazı pürüzler oluşan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, 'yle prensip anlaşmasına varmıştı.

Mert Hakan'ın hocası , genç futbolcunun yeni takımını resmen açıkladı.

Çalımbay, gelecek sezon Mert Hakan, Fatih Aksoy ve Emre Kılınç'ın ayrı takımlarda olacağını söyledi ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferi hakkında ipucu verdi.

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"MERT HAKAN YANDAŞ, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI"

Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti. Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALI YORUMU

TFF'nin kademeli olarak sayısını düşüreceğini açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralı hakkında ise Çalımbay, "Bu konuda bizim görüşümüz neden sorulmadı? Fatih Hoca'nın (Terim) daveti ile 'deki teknik direktör arkadaşlarımızla bu konuyu değerlendirdik. Umarım bu konuda istişarelerimiz devam eder. Tamer Hoca (Tuna) bizi Antalya'ya davet etti. Bunlar Türk futbolu için çok güzel şeyler.

Yabancı sayısını tartışmak yerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun altyapıya çok büyük bir teşvik vermesi gerekiyor. Bunda da kulüpleri zorunlu tutması gerekiyor. Kulüplerin altyapıya iyi yatırım yapması gerekiyor. Altyapıya eğitimli, çok iyi antrenörlerin getirilmesi gerekiyor" dedi.

SİVASSPOR'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Rıza Çalımbay, 'Gelecek sezon Sivasspor'da kalacak mısınız?' sorusuna ise; "Sivasspor ile yeni sözleşme için henüz bir görüşme yapmadık. İlerleyen günlerde oturup, konuşacağız" cevabını verdi.

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