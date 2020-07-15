Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı Michail Antonio kimdir? Yaşı kaç? Boyu ve kilosu ne?

Gelecek sezonun planlarını yapan Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi. West Ham United forması giyen Michail Antonio'nun yaşamı merak konusu oldu. Peki, Michail Antonio kimdir? Yaşı kaç? Boyu ve kilosu ne? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Forvet bölgesinde Vedat Muriqi'ye alternatif bir isim arayan Fenerbahçe, rotayı İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United forması giyen Michail Antonio'ya çevirdi.

MICHAIL ANTONIO KİMDİR? YAŞI KAÇ? BOYU VE KİLOSU NE?

28 Mart 1990 yılında dünyaya gelen Michail Antonio, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Tooting & Mitcham United takımının alt yapısında başladı. Yaklaşık 5 yıl burada oynayan Michail Antonio, 2007 yılında as takıma yükseldi. Bir yıl burada forma giydi ve 45 maça çıkıp 33 gol attı. Bu performansla Reading'e transfer oldu. İlk yılında bekleneni veremeyen futbolcu Tooting & Mitcham United, Cheltenham Town, Southampton, Colchester ve Sheffield Wednesday takımlarında kiralık oynadı. 2012 yılında son kiralık oynadığı takım olan Sheffield Wednesday'a transfer oldu ve 2 sezon formasını giydiği takım ile 63 maça çıkarak 12 gol attı. 2014 yılında Nottingham Forest'e 1,9 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. 1,5 sezon mücadele verdiği takımda 50 maça çıkıp 16 gol kaydetti. Her geçen zaman üstüne koyarak ilerleyen futbolcu, 2015 yılında Premier Lig'in köklü ekiplerinden West Ham United'a transfer oldu. Deneyimli futbolcu bu yıl 23 maça çıktı 8 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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