02 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sarunas Jasikevicius Barcelona'da!

Jasikevicius resmen açıklandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

Son dakika haberine göre; Obradovic'in ayrılığı sonrasında sarı-lacivertlilerin ilgilendiği , ile resmen anlaştı. Litvan antrenör Katalan deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayrıntılar geliyor...

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