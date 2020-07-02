03 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kenan ve Kaan'ın peşinde

F.Bahçe Kenan ve Kaan'ın peşinde
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2020

Fenerbahçe transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Kenan ile Kaan için kulüpleri Fortuna ile ilk teması sağlayıp, oyuncuların 'şartlarını' sordu.

Hedefte takımları küme düşen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan var. Yönetim, iki oyuncuyu da hem yerli olmaları hem de üstün özellikleri nedeniyle kadrosuna katmak istiyor. Hem Kaan hem de Kenan'ın transferi konusunda oyuncu ve Fortuna Düsseldorf ile irtibat kuran sarı-lacivertlilerin futbolcuların şartlarını sorduğu bildirildi. Önümüzdeki günlerde resmi teklif sunulacak. Satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğinin de masaya getirileceği öğrenildi. Düsseldorf'un öncelikle iki oyuncuyu satıp ekonomik anlamda güçlenmek istediği ancak kiralama seçeneğini de değerlendireceği belirtiliyor.

Sağ bek ve stoperde görev yapabilen Kaan, bu sezon 34 maçta, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Forvet Kenan ise 22 maçta 6 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında duyurdu! İşte F.Bahçe'nin anlaştığı teknik direktör Canlı yayında duyurdu! İşte F.Bahçe'nin anlaştığı teknik direktör
Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası belli oldu Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası belli oldu
Yıldız ismin bonservisi belli oldu! Kime gidecek? Yıldız ismin bonservisi belli oldu! Kime gidecek?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör