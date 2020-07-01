01 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya

Transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray yıldız isim için karşı karşıya
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Forvet arayışlarını üzerinde yoğunlaştıran ’ye, rakip oldu. Ancak teklifi daha cazip olan ve oyuncuyu yakın markaja alan Sarı-Lacivertliler yarışta avantajlı gözüküyor.

Yeni sezona çok daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan bir süredir 'da forma giyen mili forvet ile yakın temas halindeydi. Ancak gelen son bilgilere göre bu yarışa Sarı-Lacivertli kulübün ezeli rakibi da katılmış durumda.

GALATASARAY DA DEVREDE

Kenan Karaman ile daha önce temasa geçmiş olan Fenerbahçe, G.Saray'ın bu hamlesinin ardından oyuncuyu yakın markaja almış durumda. Gelen bilgilere göre F.Bahçe'nin teklifi daha cazip.



HER ANA FİYAT ARTABİLİR

Ancak Galataray'ın her an teklifini artırma ihtimali de Fenerli kurmaylar tarafından göz önünde tutuluyor. Son durumda F.Bahçe'nin bu transfer yarışında daha avantajlı olduğu gözüküyor.


FENER 1 AYDIR TEMAS HALİNDE

Kenan, takımı Fortuna Düsseldorf küme düştüğü için 2 milyon Euro'ya serbest kalabiliyor. Bunu fırsat bilen Sarı- Lacivertliler 1 ay önce oyuncunun menajeri ile temasa geçmişti.

Kenan Karaman'ın sözleşmesinde "Düseldorf küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi var.

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