27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı!

Malatyaspor maçı öncesi F.Bahçe'ye sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Son dakika haberine göre; 'in 29. haftasında karşısında sahaya çıkacak 'de sakatlandı. Deneyimli oyuncu tedbir amaçlı bu maçın kadrosuna alınmadı.

'in 29. haftasında 'u ağırlayacak , sakatlık haberiyle sarsıldı.

Sarı-lacivertlilerde stoper sakatlandı. Arka adelesinde sertleşme olan tecrübeli stoper tedbir amaçlı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

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