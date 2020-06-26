26 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc ülkesine döndü!

F.Bahçe'de flaş gelişme! Yıldız oyuncu ülkesine döndü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Son dakika haberine göre; 'de sakatlığı olmamasına rağmen antrenmanda yer almadı ve ülkesi Slovenya'ya döndü.

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