Pellegrini hamlesinin sebebi belli oldu
Sezonu Tahir Karapınar'la tamamlama kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü hoca Manuel Pellegrini ile görüşmesi gündeme oturmuştu. Sarı-lacivertli yönetimin 66 yaşındaki çalıştırıcıyı seçmesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Manuel Pellegrini hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Şilili çalıştırıcının menajeri Jesus Martinez, sarı-lacivertli takımdan hemen takımın başına geçmesi için teklif aldıklarını açıkladı. Martinez, bu mümkün olmasa da gelecek sezon için bir anlaşmanın olabileceğini dile getirdi. Fenerbahçe'nin sürpriz Pellegrini atağnın altında ise Trabzon ile oynanan kupa maçında kenar yönetimi konusunda yaşanan kaos yatıyor. Geçici hoca Tahir Karapınar otoriteyi sağlayamazken, Emre'nin de taktiklere karışması 'çok başlılığa' yol açtı.
EROL BULUT YEDEKTE
Deniz Türüç'ün oyundan alınmasına gösterdiği tepki de bunun sahaya yansıması olarak görüldü. Bu durumdan rahatsız olan yönetim bir an önce yeni teknik direktörü belirleme kararı aldı. Takımı toparlayacak ve otoriteyi sağlayacak isim olarak ise boşta olan Pellegrini gündeme geldi. Yaş ve Türk futbolunu tanıma kriterleri askıya alınarak 66 yaşındaki Şilili çalıştırcı ile temasa geçildi. Pellegrini ile anlaşılamaması halinde ise Erol Bulut'a resmi teklif yapılması bekleniyor. Başakşehir'le parlak bir sezon geçiren Okan Buruk da listede bulunuyor.
DEVLERİ ÇALIŞTIRDI
Kariyerinde Real Madrid, Manchester City gibi dev ekipleri çalıştıran Manuel Pellegrini son olarak West Ham'da görev yaptı.
Martinez'in sözleri ve Pellegrini'nin gelme ihtimali Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.
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