Fenerbahçe'den 3 ayrılık birden! Isla'dan sonra o isimler de yolcu

Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile başlayan ayrılık rüzgarı devam edecek. Sarı-lacivertli takımda ayrılacak isimler bir bir netleşirken 3 isimle daha vedalaşılacağı ortaya çıktı.

Geçen hafta karşılıklı anlaşarak Isla'nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'de yeni yolcular belli oluyor. 1 yıl daha mukavelesi bulunan Mevlüt Erdinç İle sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, Alper Potuk'u da Göztepe'ye satacak. Kanarya'nın teklif gelmesi halinde Tolgay Arslan'ı da satacağı ifade edildi.

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