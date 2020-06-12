Corona virüsü salgını sonrası ertelenen Süper Lig tekrar başlıyor. Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe kazanarak kupa maçı öncesi moral tazelemek istiyor. Kayserispor ise salgın öncesi artan performansını devam ettirerek ligin düşme hattından kurtulmak için maça çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen Süper Lig geri dönüyor. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'de boş kalan teknik direktörlük koltuğunda bu akşam Tahir Karapınar oturacak.

FENERBAHÇE-HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde bu akşam 48. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DA 22. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

KAYSERİSPOR 21 OYUNCUYLA GELDİ

Kayseri temsilcisinin Fenerbahçe maçı kafilesinde kulüp başkanı Berna Gözbaşı, yöneticiler Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın, İsa Gün ve teknik heyet ile futbolcular Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets, İsmail Çipe, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Mert Kula, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Enver Cenk, Emre Demir, Oğuzhan Çapar, Hakan Arıkan olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Simon Falette, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Nabil Dirar, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç

Kayserispor: Lung, Diego, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Dje, Hasan Hüseyin, Mesanovic, Mensah, Mario, Kravets

DİĞER