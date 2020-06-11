11 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Hasan Ali tamam gibi

Hasan Ali tamam gibi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan 'da tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan 'da tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi. Yönetimin, 2+1 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli sol beki 1+1 yıl üzerinden anlaşmaya ikna ettiği öne sürüldü. Maaş olarak da yönetimin teklif ettiği 6.5 milyon TL'yi kabul ettiği bildirildi.
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