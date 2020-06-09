09 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile yollarını ayırdı!

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Comolli getirmişti...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-lacivertli kulüpte göreve getirilirken, Damien Comolli zamanında altyapı sorumluluğuna getirilen ile yollar ayrıldı.

'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna 'ın getirmesinin ardından sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor'un haberine göre Damien Comolli'nin göreve getirdiği Altyapı Sorumlusu ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirileceğini duyurmuştu.

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SERDAR DAYAT KİMDİR?

Fenerbahçe Tahir Karapınar ile anlaştığını açıkladıktan sonra Serdar Dayat ile yolları ayırdı. 50 yaşındaki Serdar Dayat teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de Denizlispor, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Manisaspor'u çalıştırdı. Tecrübeli hoca Türkiye dışında ise, Tsk Aindling, Fürstenfeldbruck (Almanya), Etar Veliko Tarnovo (Bulgaristan), Kristtiandstadt (Isveç), FC Vitesse (Hollanda) kulüplerinde antrenörlük ve teknik direktörlük görevleri yaptı. Serdar Dayat daha önce Türkiye'de Ersun Yanal ve Giray Bulak'la birlikte çalıştı. Serdar Dayat, Fenerbahçe'de Alt yapı koordinatorluğu görevini bugüne kadar sürdürdü. Tahir Karapınar'ın gelmesiyle takım ile yolları ayrıldı.

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