04 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Zajc’a ‘Kulüp bul’ mesajı

Zajc’a ‘Kulüp bul’ mesajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

2019 yılının ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro'ya edilen 'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.

2019 yılının ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro'ya edilen 'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi.

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