Zajc’a ‘Kulüp bul’ mesajı

Fenerbahçe, eski gözdesi Trezeguet için düğmeye bastı. Gelecek sezon hem düşük maliyetli, hem de şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, Aston Villa forması giyen Trezeguet için İngiliz kulübüyle ilk teması kurdu.