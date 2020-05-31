31 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo koç Victor Lapena ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe sözleşmesini resmen uzattı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

'de son dakika... Fenerbahçe , 2019-2020 sezonunda EuroLeague'in en başarılı koçu seçilen Victor Lapena ile 1 yıl daha anlaşıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler ayrıca oyuncular Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez ve Olcay Çakır Turgut'la da nikah tazeledi.

'dan üst üste imzalar geldi. Sarı-lacivertli takım ilk olarak İspanyol teknik adam Victor Lapena ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kaptan Tuğçe Canıtez ve Olcay Çakır Turgut'la 1'er yıllık sözleşme uzatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:



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