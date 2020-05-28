Son dakika: Fenerbahçe Orhan Ak iddialarını yalanladı!

Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman yıldız Max Kruse için transfer kararını verdi. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon maaş bütçesinde küçülmeye gidecekken, 32 yaşındaki yıldız için teklif gelmesi halinde kabul edebileceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu için Bundesliga ekibinin sıkı bir teması olduğu belirtildi. İşte detaylar...