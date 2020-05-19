Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine geçmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun, Başakşehir'de beraber çalıştığı Erol Bulut ile yeni sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un Divan Kurulu Toplantısı'nda işaret ettiği genç hocaya mesaj gönderildi.
Ersun Yanal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de başlayan teknik direktör arayışları adeta arapsaçına dönmüştü. Ortaya onlarca isim atılırken, geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, görüştükleri 3-4 isim olduğunu ve teknik adamda aradıkları kriterleri açıkladı. Türkiye'yi iyi tanıyan, 40-50 yaşlarında, kulübün ekonomik imkanlarına uyum sağlayabilecek, takım içi rekabeti sağlayabilecek ve cesur bir hoca aradıklarını söyleyen Koç'un işaret ettiği isim şüphesiz Erol Bulut'tu. Alanyaspor ile ekstra sezona hazırlanan Erol Bulut da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti.
ALANYASPOR'DA SEZONU BİTİRECEK
Fenerbahçe'de hoca konusunda yaşanan gelişmelerin detayına Fotomaç ulaştı. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hocam hazırlıklara başlayalım" dediği öğrenildi. Nenad Bjelica'nın bitmek bilmeyen talepleri nedeniyle Hırvat hocanın dosyasını rafa kaldıran Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'u ilk sıraya koydu. Alanyaspor ile sezonu tamamlayacak olan Bulut'un, bir yandan da Belözoğlu ile gelecek sezonun planlarını konuştuğu ve transfer için isim önerdiği kaydedildi.
"BU ÖZELLİKLER BENDE VAR"
Alanyaspor'un hocası Erol Bulut, Ali Koç'un Divan toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda konuşurken herkesin aklına Erol Bulut geldi, beni bağdaştırdı ama başkalarında da bu özellikler var. Tabii bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Aytemiz Alanyaspor ile süren bir sözleşmem var. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Saygı ve disiplinin olmadığı yerde başarı da zor olur."
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