19 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!

Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

için arayışlarını sürdüren 'de futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine geçmesi beklenen 'nun, 'de beraber çalıştığı ile yeni sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde Başkan 'un Toplantısı'nda işaret ettiği genç hocaya mesaj gönderildi.

Ersun Yanal'ın istifasının ardından 'de başlayan arayışları adeta arapsaçına dönmüştü. Ortaya onlarca isim atılırken, geçtiğimiz günlerde Başkan , görüştükleri 3-4 isim olduğunu ve teknik adamda aradıkları kriterleri açıkladı. 'yi iyi tanıyan, 40-50 yaşlarında, kulübün ekonomik imkanlarına uyum sağlayabilecek, takım içi rekabeti sağlayabilecek ve cesur bir hoca aradıklarını söyleyen Koç'un işaret ettiği isim şüphesiz 'tu. ile ekstra sezona hazırlanan Erol Bulut da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti.

ALANYASPOR'DA SEZONU BİTİRECEK

Fenerbahçe'de hoca konusunda yaşanan gelişmelerin detayına Fotomaç ulaştı. Sportif direktörlüğe hazırlanan 'nun, 'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hocam hazırlıklara başlayalım" dediği öğrenildi. Nenad Bjelica'nın bitmek bilmeyen talepleri nedeniyle Hırvat hocanın dosyasını rafa kaldıran Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'u ilk sıraya koydu. Alanyaspor ile sezonu tamamlayacak olan Bulut'un, bir yandan da Belözoğlu ile gelecek sezonun planlarını konuştuğu ve için isim önerdiği kaydedildi.

"BU ÖZELLİKLER BENDE VAR"

Alanyaspor'un hocası Erol Bulut, Ali Koç'un Divan toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda konuşurken herkesin aklına Erol Bulut geldi, beni bağdaştırdı ama başkalarında da bu özellikler var. Tabii bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Aytemiz Alanyaspor ile süren bir sözleşmem var. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Saygı ve disiplinin olmadığı yerde başarı da zor olur."

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