Son dakika: Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızıltan'ın corona virüsü testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızıltan, sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kızıltan yaptığı açıklamada "PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok." ifadelerini kullandı.
BURAK KIZILHAN KİMDİR?
Burak Kızılhan, 1984 yılı doğumlu. Şişli Terakki'de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite'yi ise İngiltere'de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç'ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye'nin hazırladığı "Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici" listesinde yer alıyor.
Mühendislik yönetimi üzerinde mastır yapan Burak Kızılhan, iki sene Londra'da Schneider Elektrik'te çalıştı. 2010 yazından itibarende aile şirketinde çalışan Kızılhan, şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koluna bakıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...