15 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

"Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı yerinde"

Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı yerinde
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Başkanı , Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, corona virüsüne yakalanan Başkanı 'yi telefonla aradığını söyleyerek "Ahmet Nur Çebi'de de Burak Kızıltan gibi virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

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