07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Max Kruse ve Vedat Muriç...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Kruse ve Muriç...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'de hareketli saatler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren için Avrupa kulüplerinin girişimleri sürerken, Alman yıldız 'ye de ülkesinden talip çıktığı öğrenildi.

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan 'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Yapacağı takviyelerle yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transfere kaynak yaratmak adına yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirecek. Bu doğrultuda listenin ilk sırasında yer alan isimse Kosovalı golcü ... Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren Muriç için İtalyan ekibi Lazio'nun ısrarı sürüyor. 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Çizme ekibi, liglerin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen corona virüsü salgını transferde etkili olacak. Fenerbahçe ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü için yönetimin biçtiği değer ise en az 20 milyon dolar.

Lazio'nun yanında , , ve Tottenham gibi kulüplerin de radarında olan Kosovalı forvet için gelecek teklif merakla beklenirken, Muriç gibi sezon başında takıma dahil olan ve Fenerbahçe formasıyla inişli çıkışlı bir performans sergileyen Alman futbolcu 'ye de ülkesi 'dan talip çıktı.

WOLFSBURG KRUSE'Yİ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen ve salgın sonrası evinde dinlenme ve tedavi fırsatı bulan Kruse'ye eski takımı Wolfsburg'un cazip bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Halen sarı-lacivertli ekiple mukavelesi devam eden Kruse'nin sezon sonunda yönetimle masaya oturması, şartların oluşması halinde bu kulübe olması bekleniyor.

Gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe... haberin devamı

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