29 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Emre Kılınç ve Mert Hakan için atağa kalktı

Kılıçlar çekildi! G.Saray’ın iki gözdesi Kanarya oluyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

salgının etkilerini gerekçe göstererek ocak ayında el sıkıştığı iki futbolcunun ön anlaşmalarında ‘indirim’ talep edince hemen düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler temaslara başlamasına rağmen G.Saray cephesi ise “Sıkıntı yok. İkis i de sarı-kırmızılı formayı giyecek” görüşünde

Son iki sezonda önce Akbaba ardından da Vedat Muriç için müthiş bir transfer savaşı veren ve bir kez daha karşı karşıya… İddialara göre Sarı-Lacivertliler ezeli rakibinin her konuda anlaşmaya vardığı Emre Kılınç ve Yandaş için harekete geçti.

SON GELİŞMEYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın salgının etkilerini gerekçe göstererek iki futbolcu ile ocak ayında yaptığı ön anlaşmalarda indirip talep etmesini fırsat bilerek temaslara start verdi.

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GALATASARAY KENDİNDEN EMİN

Hem Emre Kılınç hem de Mert Hakan'ın menajeriyle görüşme yapan Sarı-Lacivertliler anlaşma zemini aramaya başladı. Yaşanan gelişmelere rağmen Galatasaray cephesi kendinden son derece emin.

HERKES BU KONUDA RAHAT OLSUN!

Sarı-kırmızılı yöneticilerin yakın çevresine, "Hiçbir sıkıntı yok. Emre ve Mert Hakan yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek. Herkes bu konuda rahat olsun" diye konuştukları öğrenildi

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