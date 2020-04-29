Fenerbahçe Emre Kılınç ve Mert Hakan için atağa kalktı

Galatasaray salgının etkilerini gerekçe göstererek ocak ayında el sıkıştığı iki futbolcunun ön anlaşmalarında ‘indirim’ talep edince Fenerbahçe hemen düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler temaslara başlamasına rağmen G.Saray cephesi ise “Sıkıntı yok. İkis i de sarı-kırmızılı formayı giyecek” görüşünde

Son iki sezonda önce Emre Akbaba ardından da Vedat Muriç için müthiş bir transfer savaşı veren Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya… İddialara göre Sarı-Lacivertliler ezeli rakibinin her konuda anlaşmaya vardığı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için harekete geçti.



SON GELİŞMEYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER



Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın salgının etkilerini gerekçe göstererek iki futbolcu ile ocak ayında yaptığı ön anlaşmalarda indirip talep etmesini fırsat bilerek temaslara start verdi.



GALATASARAY KENDİNDEN EMİN



Hem Emre Kılınç hem de Mert Hakan'ın menajeriyle görüşme yapan Sarı-Lacivertliler anlaşma zemini aramaya başladı. Yaşanan gelişmelere rağmen Galatasaray cephesi kendinden son derece emin.



HERKES BU KONUDA RAHAT OLSUN!



Sarı-kırmızılı yöneticilerin yakın çevresine, "Hiçbir sıkıntı yok. Emre ve Mert Hakan yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek. Herkes bu konuda rahat olsun" diye konuştukları öğrenildi

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