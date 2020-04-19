19 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

N'Sakala bombası

N'Sakala bombası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Sarı-lacivertliler, ’ın da radarında olan 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile el sıkıştı. ile sözleşmesi bitecek Fabrice N’Sakala imza atmaya hazır.

Fenerbahçe, bir yandan koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin akıbetini beklerken diğer yandan yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor. Hoca konusunda henüz somut bir adım atmayan sarı-lacivertli kulübün, transferde ilk adımı attığı ve forması giyen sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Üç sezondur 'de bulunan ve Alanyaspor'da sergilediği istikrarlı grafikle beğeni toplayan 29 yaşındaki Kongolu oyuncu için menajeriyle yapılan görüşme olumlu bitti.

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ÜÇ YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Kariyerinde daha önce Troyes ve Anderlecht formalarını giyen tecrübeli sol bek ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Üç yıldır yaşadığı Türkiye'ye aşık olan ve futbol hayatını ülkemizde sürdürmek isteyen Fabrice N'Sakala'nın sarı-lacivertli kulüpte forma giyecek olmaktan da büyük heyecan duyacağı kaydedildi. 'ın da gündeminde yer alan N'Sakala, bu sezon üper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 27 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Alanya'da 8 hocayla çalışan N'Sakala, 11'in değişmez ismi.

3 sezondur Alanyaspor forması giyen N'Sakala, turuncu- yeşilli takım ile bugüne dek toplam 120 maça çıktı ve 7 asisti bulunuyor

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