Caner Erkin Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım Galatasaray

Sarı-Lacivertliler’in Beşiktaşlı Caner Erkin’e kanca atmasının ardından Cimbom da Hasan Ali’yi gündemine aldı Galatasaray henüz Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan milli sol beki kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Corona nedeniyle lig verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. F.Bahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi bitcecek olan Caner Erkin için ısrarı sürüyor. Sarı- Lacivertliler, milli sol bekin kulübüyle yapacağı pazarlıkların sonucunu bekliyor.



FENERBAHÇE'Yİ ŞOK EDEBİLİR!



Ancak Caner için uğraşan F.Bahçe'yi şoke edecek bir gelişme yaşanabilir… Çünkü Galatasaray da Sarı-Lacivertliler'in sol beki Hasan Ali Kaldırım için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TERİM, HASAN ALİ'Yİ İSTİYOR



Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi henüz Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan milli futbolcuya kancayı attı. Fatih Terim'in Hasan Ali'yi çok istediği belirtiliyor.



CANER GELİRSE AYRILABİLİR



Tecrübeli yıldızın Caner'in alınması halinde takımdan ayrılmak isteyeceği de ifade ediliyor. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş üçgeninde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

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