19 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Caner Erkin Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım Galatasaray

Caner Fener'e Hasan Al Cimbom'a
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Sarı-Lacivertliler’in Beşiktaşlı ’e kanca atmasının ardından Cimbom da Hasan Ali’yi gündemine aldı henüz ile sözleşmesini uzatmayan milli sol beki kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Corona nedeniyle lig verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. F.Bahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi bitcecek olan için ısrarı sürüyor. Sarı- Lacivertliler, milli sol bekin kulübüyle yapacağı pazarlıkların sonucunu bekliyor.

FENERBAHÇE'Yİ ŞOK EDEBİLİR!

Ancak Caner için uğraşan F.Bahçe'yi şoke edecek bir gelişme yaşanabilir… Çünkü da Sarı-Lacivertliler'in sol beki için harekete geçmeye hazırlanıyor.

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TERİM, HASAN ALİ'Yİ İSTİYOR

Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi henüz ile sözleşmesini uzatmayan milli futbolcuya kancayı attı. 'in Hasan Ali'yi çok istediği belirtiliyor.

CANER GELİRSE AYRILABİLİR

Tecrübeli yıldızın Caner'in alınması halinde takımdan ayrılmak isteyeceği de ifade ediliyor. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş üçgeninde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

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