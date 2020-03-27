Son dakika! Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! 4 ismin test sonucu pozitif
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda corona virüsü (Covid-19) bulgularına rastlanılmasının ardından tüm takıma ve idari kadroya testler yapılmıştı. Sarı-lacivertliler test sonuçlarını internet sitesinden paylaşırken, "1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür" ifadelerini kullandı. Son dakika corona virüsü haberleri
Fenerbahçe Beko'da corona virüsü bulgularına rastlanılmasından sonra tüm takıma ve idari kadroya corona virüsü testleri yapılmıştı. Sarı lacivertliler, test sonuçlarını internet sitesinden paylaştı ve 4 isimde testlerin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.
Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.
Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.
Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.
Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.
Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Geçmiş olsun Fenerbahçe! Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle...
#BirlikteBaşaracağız!"
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