Son dakika: Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray, Başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'da corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Yusuf Günay'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçmiş olsun dileklerini iletti..

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz. pic.twitter.com/EIPZ9x3Y51 — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 27, 2020

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