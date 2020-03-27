27 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı

F.Bahçe'den 'geçmiş olsun' mesajı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Son dakika haberine göre; Kulübü, corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan , Başkan yardımcısı ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübü, 'da corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan 'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçmiş olsun dileklerini iletti..

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.

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