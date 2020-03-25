25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika! Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! Bir futbolcuda corona virüs belirtileri çıktı....

F.Bahçe açıkladı! Bir futbolcuda corona virüs belirtileri çıktı....
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Son dakika haberine göre; Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


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