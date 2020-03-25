Son dakika! Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! Bir futbolcuda corona virüs belirtileri çıktı....

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.



Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.







DİĞER