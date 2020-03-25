25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye geçmiş olsun mesajı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Son dakika haberine göre; 'de yapılan corona virüsü testlerinde bir oyuncuda corona virüsü bulgularına rastlanıldığını açıklamasının ardından Beşiktaş ve geçmiş olsun mesajı iletti.

Bugün resmi internet sitesinden açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, bir futbolcunun ve bir personelde corona virüsü bulgularına rastlanmıştı.

Gelen bu üzücü haber üzerine bir mesaj yayınlayan Beşiktaş ve kulüpleri, 'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. #

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