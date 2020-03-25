Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de yapılan corona virüsü testlerinde bir oyuncuda corona virüsü bulgularına rastlanıldığını açıklamasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray geçmiş olsun mesajı iletti.
Bugün resmi internet sitesinden açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, bir futbolcunun ve bir personelde corona virüsü bulgularına rastlanmıştı.
Gelen bu üzücü haber üzerine bir mesaj yayınlayan Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik.— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 25, 2020
Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.https://t.co/FnHjxSAt40 pic.twitter.com/eFHZBD7h6k
GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız
Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız 💪 https://t.co/Qh6V11lljP— #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 25, 2020
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