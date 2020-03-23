Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkması sonrası, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Galatasaray, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.

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