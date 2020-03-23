23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkması sonrası, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

, 2. Başkanı 'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.

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