23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajarı

Süper Lig ekiplerinden Terim'e geçmiş olsun mesajarı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

, Trabzonspor ve Başakşehir, testinin pozitif çıktığını açıklayan Teknik Direktörü 'e sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Trabzonspor ise Twitter hesabından "Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Başakşehir Kulübü, corona virüse yakalandığını açıklayan teknik direktör 'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan paylaşımda "Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş, sosyal medya hesabından tesit pozitif çıkan Fatih Terim ile ilgili "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." mesajını paylaştı.

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