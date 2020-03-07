CANLI l Fenerbahçe 2-2 Yukatel Denizlispor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadelede 10 kişi kalan Fenerbahçe, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'de takımın başında antrenör Zeki Göle görev yaptı.

Süper Lig'de 25. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sarı-lacivertli takımın gollerini 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Gaziantep'te ise golleri 47. dakikada penaltıdan Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu attı.

Hem penaltı hem kırmızı

Kadıköy'de Denizlispor'a karşı Fenerbahçe, VAR'la üzüldü. 41. dakikada Denizlispor'da Murawski'nin şutunda Tolgay'ın elle müdahalesi sonrası Zorbay Küçük, VAR'la temasa geçti.

Pozisyonu izlemek isteyen hakem Küçük, incelemeleri sonrası penaltı noktasını gösterdi. Bu sırada sarı kartı bulunan Tolgay Arslan, elle oynadığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Topun başına gelen Murawski ağları sarstı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 40 puanla 6. sırada kaldı. Denizlispor 29 puanla 10. sırada yer aldı.

11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi.

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Oscar

FERDİ İLK KEZ 11'DE



Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.



Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı mücadelede Zeki Göle, genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na bu sezon ilk kez 11'de görev verdi. Kadıoğlu daha önceki maçlarda oyuna sonradan dahil oluyordu.



ÖMER FARUK BEYAZ YEDEKLER ARASINDA



Fenerbahçe'de 16 yaşındaki genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Denizlispor maçı hazırlıklarında hafta boyunca takımla çalışmalarda yer alan Ömer Faruk Beyaz, karşılaşma kadrosuna da dahil edildi. Genç futbolcu yedekler arasında yer alırken, sarı lacivertli taraftarlar oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.



EMRE BELÖZOĞLU 2 MAÇ SONRA KADRODA



Sarı lacivertli ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığının ardından 2 maç sonra kadroya döndü. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında oynayamayan tecrübeli futbolcu, Denizlispor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.



ŞEHİTLER UNUTULMADI



Fenerbahçe - Denizlispor maçında, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Sarı lacivertli taraftarlar ellerinde bulunan Türk bayraklarını açarak, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde tezahüratlarda bulundular.

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