Khimki - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Rusya ekibi Khimki'ye konuk oluyor. Euroleague'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Khimki maçından galibiyetle ayrılarak play-off iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Khimki - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Khimki - Fenerbahçe Beko maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.

Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

KHIMKI- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da 6 Mart Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 537. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Khimki karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.







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