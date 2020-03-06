06 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Khimki - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Khimki - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Basketbol Takımı, 'nin 28. haftasında  ekibi 'ye konuk oluyor. Euroleague'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Khimki maçından galibiyetle ayrılarak play-off iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Khimki - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Khimki - Fenerbahçe Beko maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını 'da tamamlayacak.

Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, 'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.

'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

Karar verildi! Fenerbahçe maçı tekrar edilecek! haberin devamı

KHIMKI- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Euroleague'in 28. haftasında oynanacak Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent 'daki Mytishchi Arena'da 6 Mart Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 537. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Khimki karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY 'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.





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