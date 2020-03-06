06 Mart 2020, Cuma
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Khimki 82-68 Fenerbahçe Beko l MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020
THY Euroleague 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Khimki'ye 82-68 mağlup olarak 15. mağlubiyetini aldı. İlk maçı 13 sayı farkla kazanan Fenerbahçe Beko, ikili averajı rakibine kaptırdı.
1. PERİYOT SONUCU: KHİMKİ 26-18 FENERBAHÇE BEKO
2. PERİYOT SONUCU: KHİMKİ 41-40 FENERBAHÇE BEKO
3. PERİYOT SONUCU: KHİMKİ 64-54 FENERBAHÇE BEKO
4. PERİYOT SONUCU: KHİMKİ 82-68 FENERBAHÇE BEKO
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