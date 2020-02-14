14 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sezon sonu bombasını patlattı! Sol bek...

Hasan Ali Kaldırım'ın sezonun büyük bölümünü sakat geçirmesi sebebiyle bu bölgede aradığı katkıyı bulmakta zorlanan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağladı.

F.Bahçe sezon sonu bombasını patlattı! Sol bek...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2020

, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini sezon sonunda çözüyor…

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