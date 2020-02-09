Fenebahçe'den gönderilenler yıldız oldu!

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan oyuncular teker teker takımdan gönderilmişti. Islam Slimani, Victor Moses, Michael Frey ve Andre Ayew gibi isimler sarı lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra deyim yerindeyse farklı bir boyuta geçti.

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan oyuncular teker teker takımdan gönderilmişti. Islam Slimani, Victor Moses, Michael Frey ve Andre Ayew gibi isimler sarı lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra deyim yerindeyse farklı bir boyuta geçti.

Fenerbahçe'de forma giydikleri dönemde sergiledikleri performansla kimi zaman tepki toplayan kimi zaman ıslıklanan kimi zaman da forma şansı bile bulamayan Slimani, Ayew, Frey ve Moses yeni takımlarında tanınmaz halde!

Sarı lacivertlilerin verim alamadığı bu isimler kısa sürede kendisini göstermeyi başarırken performanslarıyla takımda etki yaratmayı da bildi.

SLIMANI GOL ATMAYI HATIRLADI

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra en büyük değişimi gösteren isim Slimani oldu.

Geçtiğimiz sezon başında Leicester City'den kiralanan ve yaz transfer döneminde Ligue 1 ekibi Monaco'ya transfer olan Slimani, oynadığı 15 mücadelede 8 gol 7 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Cezayirli oyuncuya şimdilerde Premier Lig ve La Liga'dan talipler var...

FREY ALMANYA'DA KİMLİK DEĞİŞTİRDİ

Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg'de oynayan Michael Frey de Slimani gibi adeta kimlik değiştirdi!

Türkiye'deki performansıla yakından uzaktan alakası olmayan bir futbol oynayan Frey, takımına 18 maçta 5 gol 2 asistlik katkıda bulunmayı başardı.

Avusturyalı oyuncu forma giydiği maçların hepsine de ilk 11'de başladı.

AYEW KENDİNİ BULDU

Fenerbahçe'de gol yollarına pek katkı sağlayamayan Andre Ayew, Swansea City'ye döndükten sonra kendini buldu.

Ganalı futbolcu 29 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 4 kez de asist yaparak gole katkıda bulundu.

MOSES KISA SÜREDE 11'DE

Fenerbahçe'nin son yolladığı isimlerden olan Nijeryalı Victor Moses ise İtalyan devi Inter'in yolunu tuttu.

Kısa sürede ilk 11'e girmeyi başaran Nijeryalı oyuncu, eski hocası Antonio Conte'yle tekrar bir araya gelirken, mavi siyahlılarda hücum hattına yaptığı katkıyla fark yarattı.

VALBUENA ASİST MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ!

Fenrebahçe'de 71 maçta 12 gol atıp 24 asist yapan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Yunan temsilcisi Olympiakos'a transfer olduktan sonra 24 maçta 8 gol 13 asistle sarı lacivertli ekipteki performansını neredeyse ikiye katladı.

Yunan Süper Ligi'nde 7 puanla liderlik koltuğunda bulunan Olympiakos'un bu başarısındaki en büyük katkıyı sağlayan isimlerin başında şüphesiz Valbuena geliyor.

SOLDADO HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe'deki performansı eleştirilen isimlerden olan Roberto Soldado, ülkesi ekiplerinden Granada'da çıktığı ilk 4 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. İspanyol golcü, Granada formasıyla görev aldığı 25 maçta ise 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

F.BAHÇE ALİ KOÇ DÖNEMİNDE ZİRVEDEN UZAK KALDI

3 Haziran 2018'de oyların yüzde 77'sini alarak 16.092 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan ve 20 yıl boyunca sarı lacivertli kulübün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım'dan görevi devralan Ali Koç geride kalan sürede kulübü düzlüğe çıkartmayı başaramadı.

Ali Koç'un başkanlığında Fenerbahçe oynadığı 55 maçta 22 galibiyet alırken sahadan 15 kez mağlup ayrıldı, 18 kez de rakibiyle yenişemedi.Fenerbahçe bu 55 maçta 84 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken kalesinde ise 68 gol gördü.

TRANSFERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Başkanlık görevindeki ilk sezonu hayal kırıklığı yaratan Ali Koç transferde de başarısız oldu.Ali Koç başkanlığında Sportif Direktör olarak Damien Comolli göreve getirilirken, bu süreçte yapılan 30 transferin 9'u geri gönderildi.