Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmemezlik serisini geçtiğimiz hafta Trabzonspor son vermişti. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilmemezlik serisini sürdürüyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan kim olacak? Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçın tüm detayları...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendirecek karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 20 haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle birlikte 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Akdeniz ekibi ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 20 hafta sonunda Alanyaspor'un 38 puanı buluyor ve 4. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR'da ise Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER...

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (1B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

* Fenerbahçe ile oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Alanyaspor (1B 4M), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.

* Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yaşadı (sekiz maç).

* Son iki deplasman maçını yedi gol atarak kazanan Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde üç maçlık dış saha galibiyet serisi yok.

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (Fenerbahçe - 127 & Alanyaspor - 126) ve kalesine en az şut gelen (Alanyaspor - 60 & Fenerbahçe - 65) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.

* Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımlarına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Papiss Cisse (15 gol & 1 asist - 16 puan) ve Vedat Muriqi (12 gol & 4 asist - 15 puan).

* Son üç Süper Lig maçında birer gol kaydeden Max Kruse, daha önceki 12 karşılaşmada rakip fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti.

* Alanyaspor'un deplasmanda attığı son iki golün asistini yapan Steven Caulker, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren stoper konumunda (4).

* Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de mağlup edemediği tek takım Alanyaspor (1B 4M).

* Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a konuk olduğu 11 maçı da kaybetti.