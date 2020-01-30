CANLI | ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşıyor. Kritik mücadelenin canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 22. hafta mücadelesinde deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geliyor.
Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.
Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: ALBA Berlin 22-17 Fenerbahçe Beko
2. ÇEYREK: ALBA Berlin 41-33 Fenerbahçe Beko
3. ÇEYREK: ALBA Berlin 56-50 Fenerbahçe Beko
4. ÇEYREK: ALBA Berlin 58-55 Fenerbahçe Beko (Devam ediyor)
Avrupa'da 531. maç
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıktı.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...