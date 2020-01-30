30 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

CANLI | ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

CANLI | ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 22. haftasında deplasmanda 'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşıyor. Kritik mücadelenin takibi aspor.com.tr'de...

'ndeki temsilcimiz , 22. hafta mücadelesinde deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geliyor.

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: ALBA Berlin 22-17 Fenerbahçe Beko

2. ÇEYREK: ALBA Berlin 41-33 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK: ALBA Berlin 56-50 Fenerbahçe Beko

4. ÇEYREK: ALBA Berlin 58-55 Fenerbahçe Beko (Devam ediyor)

Avrupa'da 531. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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