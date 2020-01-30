CANLI | ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 22. hafta mücadelesinde deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geliyor.

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: ALBA Berlin 22-17 Fenerbahçe Beko

2. ÇEYREK: ALBA Berlin 41-33 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK: ALBA Berlin 56-50 Fenerbahçe Beko

4. ÇEYREK: ALBA Berlin 58-55 Fenerbahçe Beko (Devam ediyor)

Avrupa'da 531. maç



Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.