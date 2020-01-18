CANLI l Gaziantep FK - Fenerbahçe

Süper Lig'de Fenerbahçe, ikinci yarının perdesini Gaziantep deplasmanında açıyor. İlk devreyi Lider Sivasspor'un altı puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında üç puan alıp ikinci devreye hızlı bir giriş yapmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı A Spor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 18. hafta bugün oynanacak üç karşılaşma ile devam edecek. Günün en kritik müsabakası olarak gösterilen Gaziantep FK - Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç için heyecanlı bekleyiş başladı.

Gaziantep deplasmanından üç puanla dönmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Gaziantep deplasmanına üç isim götürülmedi.

Bu isimler arasında yeni transfer Simon Falatte'nin yanı sıra Adil Rami, ve Miha Zajc yer almadı. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başladı. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı beINSPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Tosca, Djilobodji, Kana Bıyık, Morais, Chibsah, Diarra, Jefferson, Kenan, Kayode

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.