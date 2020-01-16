THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
THY Euroleague 20. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. Temsilcimiz sahasında oynayacağı karşılaşmada, Avrupa kupalarında 529. kez sahne almış olacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Barcelona karşılaşması hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler...
Fenerbahçe Beko geride bırakılan 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı. Temsilcimiz parkede çıktığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkış yakaladı.
İspanyol ekibi Barcelona ise 19 mücadelede 13 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Konuk ekip son 3 haftada yenilerek düşüşünü sürdürdü.
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasındaki karşılaşma bugün oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma beIN SPORTS HD3'ten yayınlanacak.
AVRUPA'DA 529. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına bugün Barcelona karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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