CANLI | Fenerbahçe Beko - Barcelona

THY Euroleague 20. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, zorlu rakibini mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini almak istiyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Beko geride bırakılan 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı. Temsilcimiz parkede çıktığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkış yakaladı.

İspanyol ekibi Barcelona ise 19 mücadelede 13 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Konuk ekip son 3 haftada yenilerek düşüşünü sürdürdü.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başladı. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma beIN SPORTS HD3'ten yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 12-24 Barcelona

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 39-42 Barcelona

3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 56-61 Barcelona

AVRUPA'DA 529. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına bugün Barcelona karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.